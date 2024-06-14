Врачи рассказали об опасности корня солодки для здоровья CMAJ: ежедневное употребление корня солодки повышает давление

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Ученые выяснили, что передозировка корня солодки существенно повышает кровяное давление. Его влияние начинается уже через одну неделю после ежедневного приема и достигает пика примерно через две недели, пишет журнал CMAJ со ссылкой на исследование ученых из университета Макгилла (Канада).

В больницу поступил 84-летний мужчина-гипертоник. На протяжении недели у него было повышено артериальное давление, а также наблюдались головные боли в груди, усталость и светобоязнь. Рентген показал небольшой отек легких. Пациент сообщил, что на протяжении двух недель перед госпитализацией употреблял от одного до двух стаканов домашнего экстракта корня солодки. В больнице он не употреблял растение, и давление постепенно пришло в норму.

Пациент не верил, что пьет чрезмерное количество солодки. Поэтому он не связывал употребление солодки со своими симптомами, когда они впервые появились, — отметили врачи.

Терапевт Дмитровской больницы Фатима Оттаева ранее рассказала, что признаками развития гипертонии являются головные боли и звон в ушах. Также к признакам относятся головокружения и учащенное сердцебиение. Врач пояснила, что если показатели давления человека 140 на 90 мм рт. ст. и выше, это гипертония. В этом случае не следует заниматься самолечением, а обратиться к врачам. Оттаева также отмечает, что на появление гипертонии влияют низкая физическая активность и избыточный вес, высокий уровень холестерина и сахара в крови и вредные привычки.