Названа неожиданная польза одуванчиков Малышева: одуванчики содержат витамин К, бета-каротин и марганец

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Одуванчики можно и нужно употреблять в пищу, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. Она отметила, что салат из этого растения содержит много полезных элементов, включая витамин К, бета-каротин и марганец.

Человеческий организм не может синтезировать витамин А, а бета-каротин — его предшественник, его нужно получать извне. Листья одуванчика — хорошая вещь для получения бета-каротина, — уточнила Малышева.

Офтальмолог Михаил Коновалов объяснил, что бета-каротин необходим для формирования родопсина — основного зрительного пигмента. Иммунолог Андрей Продеус в свою очередь отметил, что в одуванчиках содержится марганец, который помогает укреплять кости.

Найти этот элемент можно только извне, например в одуванчиках. Как и любая зелень, одуванчики в большом количестве содержат витамин К, который помогает крови сворачиваться и заживлять раны, — добавил Продеус.

Кардиолог Герман Гандельман также рассказал, что в одуванчиках содержится инулин, который помогает снижать уровень холестерина и предотвращать развитие бляшек в сосудах. То есть употребление одуванчиков может стать профилактикой атеросклероза. Однако врач предупредил, что это растение нельзя добавлять в рацион людям, которые принимают варфарин. По словам кардиолога, одуванчик нивелирует эффект от препарата.

Коновалов пояснил, что употреблять можно только листья одуванчиков. При этом растение следует собирать минимум в 500 метрах от дороги. Лучшего всего собирать траву весной, когда растение молодое и нет белесого сока, нужно выбирать наиболее округлые листья, указал офтальмолог.

Удачным вариантом блюда из одуванчиков Малышева назвала салат, в который можно добавить яйца, сметану, чеснок, сыр и приправы по вкусу. Она отметила, что подвергать нежные листья термической обработке не стоит.

Ранее издание RG.RU сообщило, что лимон, лук и чеснок могут сделать прием пищи более полезным для сердечно-сосудистой системы. В составе этих продуктов есть витамины B и С, селен, фосфор и другие полезные вещества. Отмечается, что особенно полезны эти добавки будут для людей, страдающих повышенным давлением или проблемами с почками.