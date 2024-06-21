Названа неочевидная смертельная опасность гелевого маникюра Малышева: сушка ногтей в ультрафиолетовой лампе провоцирует развитие меланомы

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Любительницы гелевого маникюра рискуют заболеть одним из самых опасных видов рака — меланомой, предупредила в своем Telegram-канале врач-терапевт и ведущая телепередачи «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева. По ее словам, провокатором заболевания являются ультрафиолетовые лампы для сушки ногтей. Она посоветовала заменить их на более безопасный вариант — LED-лампы.

Малышева напомнила, что мастера в ногтевых салонах в обязательном порядке должны носить перчатки, маски и использовать при процедурах специальный пылесос, который втягивает пыль от ногтей. Она также подчеркнула, что они обязаны использовать одноразовые или полностью стерильные инструменты во избежание риска инфицирования клиента.

Но угроза в другом: самая опасная раковая опухоль, которая есть, это меланома. Меланома очень часто бывает подногтевой, у женщин с гель-лаком ее попросту не видно. <...> Гелевый маникюр всегда требует сушки в ультрафиолете. А ультрафиолет — прямой провокатор меланомы, — добавила эксперт.

Малышева посоветовала женщинам регулярно осматривать ногти после снятия покрытия на предмет наличия черных точек, коричневых полосок и других изменений ногтевой пластины, которые могут указывать на развитие меланомы.

Чтобы снизить угрозу, врач посоветовала использовать во время руки специальные перчатки, не пропускающие ультрафиолет, или же наносить SPF-крем с уровнем защиты 50+. Также она напомнила о правиле восьми минут, поскольку держать руку под ультрафиолетом дольше опасно.

Требуйте от своих мастеров, чтобы вам наносили гель на всю руку, и вы однократно сушили руку. Иначе вы потратите не 1 минуту на всю руку, а 5 и больше минут на высушивание каждого пальца, — пояснила она.

Кроме того, избежать негативных последствий поможет безопасная LED-лампа, добавила Малышева. По ее словам, она испускает минимальный уровень ультрафиолета и допустима для долгого использования.

Малышева ранее заявила, что сидячая работа может вызвать преждевременную смерть из-за рисков тромбозов. Еще одним опасным фактором является ожирение, отметила она.