Названа неочевидная причина образования тромбов Кардиолог Чехоева: тромбы могут образоваться из-за повышенного пульса

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Повышенный пульс может стать причиной образования смертельно опасных тромбов, сообщила в своем Telegram-канале кардиолог Диана Чехоева. При этом она пояснила, что повышение пульса, возникающее во время занятий спортом или из-за стресса, считается нормой.

По словам Чехоевой, в других случаях учащенный пульс может являться признаком проблем со здоровьем: нарушения сердечного ритма, сердечной недостаточности, анемии, заболеваний щитовидной железы. Кардиолог добавила, что учащенное сердцебиение может быть одной из причин образования тромбов в сердце, особенно при нарушении сердечного ритма.

Врач также обратила внимание на то, что тромбы представляют смертельную опасность, потому что, оторвавшись, они способны попасть в кровоток, при этом во много раз увеличивается риск развития инсульта. По ее словам, чтобы избежать образования тромбов, нужно обращаться к врачу в тех случаях, если пульс постоянно держится на высокой отметке.

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