Названа максимально допустимая суточная норма соли для человека Терапевт Чиркова: в день можно употреблять не более 5 граммов соли

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В день можно употреблять не более 5 граммов соли, рассказала NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова. Специалист отметила, что в среднем россияне в два раза превышают максимально допустимую суточную норму и употребляют около 10 г соли. Врач уточнила, что важно помнить о содержании этой добавки в готовых продуктах. Она предупредила, что соль содержится в том числе и в хлебе.

В день человек должен употреблять не более 5 г соли, тогда как в среднем употребляют 10 г. Контролируя количество соли в пище, надо помнить, что кроме солонки она есть почти во всех готовых продуктах, в первую очередь в хлебе, — пояснила специалист.

Чиркова добавила, что соль не является специей. По ее словам, злоупотребление этой добавкой считается одним из основных факторов развития гипертонической болезни.

До этого Чиркова рассказала, что натуральные специи несут пользу организму, например, куркума обладает противовоспалительным действием и помогает в профилактике опухолей. Специалист отметила, что острый перец препятствует формированию атеросклеротических бляшек в сосудах благодаря содержанию капсаицина.

Гастроэнтеролог Владимир Логинов ранее предупредил, что чрезмерное употребление щавеля может спровоцировать образование камней в почках. По его словам, в зелени содержатся оксалаты, которые могут привести к проблемам со здоровьем. Логинов объяснил, что нормой считается употребление не более двух порций щавеля в неделю.