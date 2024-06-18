Названа главная причина импотенции Доктор Мясников: главной причиной импотенции является стресс

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Главной причиной импотенции является стресс, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

В процентном соотношении именно стрессы влекут неуверенность в себе и вот эту временную эректильную дисфункцию, — сказал специалист.

Врач-уролог Батор Гончиков ранее предупредил, что низкая половая активность у мужчин, проблемы с эякуляцией, общее состояние усталости могут оказаться предвестниками импотенции. Он подчеркнул, что уменьшение интереса к сексуальной жизни может проявляться как ухудшение эмоционального отклика и как уменьшение частоты мыслей о физической близости.

Диетолог Елена Соломатина до этого рассказала, что устрицы могут улучшить репродуктивную функцию у мужчин, так как повышают фертильность сперматозоидов. По ее словам, это связано с тем, что в данном продукте содержится много цинка.

Пагубно на репродуктивную систему мужчин влияет употребление шампанского, рассказал преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. Этот напиток, по его словам, приводит к дегенерации сосудов и нарушает кровообращение в половых органах, что ведет к сокращению выработки сперматозоидов.