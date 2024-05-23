Названа главная польза «пивной» крупы Малышева: ячмень полезен для здоровья глаз и профилактики диабета

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Добавление в рацион ячменной крупы помогает снизить риск развития диабета и сохранить зрение, сообщила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, в этом продукте содержится марганец, необходимый для сетчатки глаз.

Диабет — это причина № 1 потери зрения. Сахар «сжигает» сосуды сетчатки, — отметила Малышева.

Офтальмолог Михаил Коновалов объяснил, что марганец уменьшает количество сахара в крови, улучшает чувствительность клеток к инсулину и, соответственно, они поглощают сахар. Таким образом ячменная крупа способствует предотвращению развития сахарного диабета.

Кардиолог Герман Гандельман добавил, что в ячмене содержатся грубые пищевые волокна, не дающие холестерину всасываться. Поэтому этот продукт еще предупреждает развитие бляшек.

Врачи посоветовали выбирать крупу по внешнему виду: она должна быть сухой, без запаха и посторонних примесей. Перед приготовлением ячмень нужно замочить на ночь, чтобы он вобрал в себя влагу. Можно замачивать в каком-нибудь соке, чтобы крупа получила определенный вкус. Перед готовкой также стоит добавить в ячмень, например, яблоко, тыкву или изюм. Затем блюдо отправляется в духовку, разогретую до 120 градусов, на три часа.

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