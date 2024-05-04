Названа главная ошибка при варке яиц, которая делает из них отраву Эксперт Лялина: переваренные яйца нельзя есть детям и людям с язвой желудка

Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

При варке яиц более 20 минут выделяется сероводород, который может обострить заболевания желудочно-кишечного тракта и привести к отравлению, заявила и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. По ее словам, которые приводит «Доктор Питер», переваренные яйца категорически запрещено есть детям, а также людям с язвой желудка, панкреатитом и холециститом.

Не варите яйца более 20 минут. В этом случае вы получите дозу сероводорода, которая обострит все заболевания ЖКТ или приведет к отравлению (интоксикации). Детям категорически нельзя есть переваренные яйца, как и людям с панкреатитом, язвой желудка и холециститом, — сказала Лялина.

Эксперт также заявила, что не стоит доводить яйца до активного кипения. Как пояснила Лялина, при такой варке уменьшается количество полезных веществ. По ее словам, чтобы сохранить структуру и полезные свойства яйца, нагревать его нужно постепенно.

Ранее специалисты Роскачества предупредили, что при комнатной температуре пасхальные яйца, которые были сварены вкрутую, могут храниться до двух дней. Чтобы увеличить сроки хранения до двух недель, следует убрать продукт в холодильник. Эксперты добавили, что во время варки скорлупа не должна повреждаться, только тогда употребление сваренных яиц будет безопасным.