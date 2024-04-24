Назван способ сохранить молодость кожи Малышева: сохранить молодость кожи поможет процедура микроигольчатого лифтинга

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Сохранить молодость кожи помогает процедура микроигольчатого радиочастотного лифтинга, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, этот способ стимулирует выработку нового коллагена и эластина.

Врач отметила, что увяданию кожи больше подвержены женщины, так как у мужчин от природы больше коллагена и эластина. Поэтому процесс старения у женщин происходит быстрее.

С возрастом женщины теряют коллаген и эластин, начинается внутреннее старение кожи. Если сравнить мужчину и женщину ровесников, то мужчина всегда будет выглядеть лучше. <...> После 50 женщины утрачивают защиту, и здесь нужна менопаузальная терапия, она помогает сохранить молодость кожи, — добавила Малышева.

Дерматолог-косметолог Елена Шабулина отметила, что помочь вернуть коже молодость поможет процедура микроигольчатого радиочастотного лифтинга. Ее суть заключается в том, врачи используют насадку с 24 микроэлектродами (иголочки). Они входят на определенную глубину в кожу и прогревают ее.

За счет микроповреждений начинается выработка факторов роста, что стимулирует запуск синтеза коллагена и эластина и также прогрев, потому что он разрушает старый коллаген, который дает видимое провисание и дает мощнейший стимул для синтеза нового коллагена и эластина, — объяснила Шабулина.

По ее словам, такую процедуру необходимо проходить один раз в год. Первые результаты можно будет увидеть уже через месяц, уточнила косметолог.

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