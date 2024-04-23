Назван способ дожить до майских выходных без нервного срыва Психолог Закиева: на длинной рабочей неделе стоит больше отдыхать вечером

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Пережить длинную рабочую неделю, которая продлится с 22 по 27 апреля, поможет хороший отдых вечером, рассказала NEWS.ru психолог Марина Закиева. Также, отметила специалист, необходимо соблюдать режим сна.

Ресурсов на эту неделю потребуется больше, поэтому стараемся чуть больше отдохнуть вечером. Если возможно, перенести встречи и мероприятия на более поздний срок. Соблюдать режим сна, ложиться спать до 23:00 и час перед сном не использовать гаджеты. Придумать ритуал для комфортного пробуждения: душ под любимую музыку, пробежка, вкусный завтрак, — посоветовала врач.

Закиева также порекомендовала использовать принцип альпиниста, то есть не брать на себя лишнее. Например, отложить уборку до выходных, не готовить, а поужинать в ресторане или заказать еду на вынос. Кроме того, поддержать психологическое здоровье поможет планирование веселых выходных. Мысли о предстоящих приключениях помогут пережить долгую рабочую неделю, резюмировала врач.

По словам психолога Артемия Сибирского, чтобы проще пережить шестидневную рабочую неделю, нужно помнить о долгожданных весенних праздниках после нее. Психолог призвал не входить в состояние жертвы и не пытаться найти ответ, почему нужно так долго работать. Будет легче, если принять этот факт и не тратить лишний раз нервы и силы на то, что нельзя изменить, тогда можно сберечь свое настроение и состояние.