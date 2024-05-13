Назван симптом, при котором нужно обязательно идти к врачу Нейрохирург Мануковский: онемение в руках и ногах может быть симптомом опухоли

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Онемение в руках или ногах может указывать на развитие онкологического заболевания, предупредил в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале нейрохирург Вадим Мануковский. По его словам, при появлении таких ощущений нужно незамедлительно обратиться к неврологу.

Если появляется какое-то онемение в руках, в ногах, то надо обязательно идти к неврологу, — сказал Мануковский.

Нейрохирург добавил, что онемение может указывать на злокачественную опухоль в спинном мозге. По его словам, образование в этом случае можно выявить на самой ранней стадии. Врач и телеведущая Елена Малышева в свою очередь посоветовала сделать магнитно-резонансную томографию. По ее словам, исследование безопасно и дает подробную клиническую картину здоровья пациента.

Ранее портал «Доктор Питер» сообщил, что о развитии сахарного диабета могут свидетельствовать такие нетипичные симптомы, как сухость во рту, эректильная дисфункция или резкое похудение. Эксперты напомнили, что это заболевание развивается, когда поджелудочная железа неспособна выработать достаточно инсулина или когда организм не может эффективно использовать этот инсулин.

Также у людей с сахарным диабетом возникает ощущение «тумана перед глазами». Это связано с тем, что высокий уровень сахара в крови может повлиять на уровень жидкости в глазах. Кроме того, о развивающейся болезни могут сигнализировать длительное течение инфекции, например молочницы. В таком случае следует провериться у эндокринолога.