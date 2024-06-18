Назван самый страшный и смертельно опасный симптом ботулизма Хирург Умнов: самым опасным симптомом ботулизма является нарушение дыхания

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Смертельно опасным симптомом ботулизма является нарушение дыхания, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. Эксперт объяснил, что ботулотоксин вызывает сбои в работе всей мускулатуры тела.

Ботулотоксин вызывает нарушение выработки нейромедиатора ацетилхолина, из-за чего нарушается скоординированная работа всей мускулатуры тела. Возникают сухость во рту, запоры, проблемы с глотанием, двоение в глазах. Потом наступает слабость, и без медпомощи человек погибает из-за нарушения акта дыхания из-за прекращения работы диафрагмы и других дыхательных мышц, — отметил Умнов.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Республике Татарстан ранее заявили, что в Казани выявили шесть случаев подозрения на ботулизм. Отмечается, что все случаи зарегистрированы после употребления салата лобио. Проводится проверка ретейлера, пострадавшие находятся в инфекционной больнице.

В пресс-службе также добавили, что в связи с регистрацией в Москве случаев отравления после употребления салата лобио и салата с тунцом, фасолью и яблоком от ООО «Локалкитчен» и ООО «Гастропорт» приостановлен оборот продукции вышеуказанных производителей до окончания санитарно-эпидемиологического расследования. В Роспотребнадзоре попросили граждан воздержаться от приобретения и употребления в пищу этой продукции.

Врач-терапевт Алексей Хухрев ранее рассказал, что люди, заразившиеся ботулизмом, могут умереть при сильной интоксикации. По его словам, заболеть можно при нарушении технологий на производстве по приготовлению еды на заказ. Терапевт также напомнил, что ботулотоксин способен парализовать мышцы, вызвать проблемы с глотанием и дыханием, а также летальный исход из-за проблем с легкими.