Назван продукт, снижающий риск смерти от деменции Jama Network Open: ложка оливкового масла в день снизит риск смерти от деменции

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Употребление столовой ложки оливкового масла каждый день снижает риск развития деменции на 28%, пишет Jama Network Open. К такому выводу пришла международная группа ученых после исследования, в котором участвовали более 92 тысячи человек.

Оливковое масло может оказывать противовоспалительное и нейропротекторное действие благодаря высокому содержанию мононенасыщенных жирных кислот и других соединений с антиоксидантными свойствами, таких как витамин Е и полифенолы, — цитирует издание сообщение.

Ранее диетолог Кристина Войт заявила, что существуют ограничения и индивидуальная дозировка оливкового масла в питании при наличии камней в желчном пузыре, и это относится ко всем жирам. Масло можно добавлять в уже готовую пищу, но на нерафинированном жарить нельзя, добавила эксперт.

По информации Войт, здоровому человеку или с небольшими проблемами ЖКТ, например гастрит, можно потреблять одну-две столовые ложки оливкового масла, добавляя при каждом приеме пищи в готовые блюда.

Ранее Кристина Войт рассказала, как и в чем следует хранить оливковое масло. По ее словам, наилучшей формой упаковки будет жестяная или темная стеклянная тара. Главным показателем качества является кислотность в диапазоне 0,2–0,8, отметила диетолог.