Назван неочевидный признак гипертонии Кардиолог Гуйдо: ухудшение зрения может указывать на развитие гипертонии

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Ухудшение зрения может свидетельствовать о развитии гипертонии, заявила кардиолог, заведующая терапевтическим отделением больницы им. Семашко Светлана Гуйдо. По ее словам, которые приводит «Доктор Питер», речь идет о гипертонической ангиопатии — о ее наличии могут сигнализировать периодические снижения остроты зрения и мушки перед глазами.

Изменения на глазном дне могут быть признаком гипертонии. Это так называемая гипертоническая ангиопатия, у которой есть несколько степеней. Симптомы развиваются около полутора лет с начала заболевания, — заявила Гуйдо.

При обнаружении изменений на глазном дне пациента обычно направляют к терапевту или кардиологу для проведения суточного мониторирования. Это исследование поможет подтвердить или опровергнуть гипертонию. Также среди обязательных обследований — ЭКГ, УЗИ почек, эхокардиография.

По УЗИ будут видны признаки длительной гипертонии — это можно выявить по структуре почек, толщине слоев, изменениям в приводящих сосудах. На эхокардиографии видны утолщения сердечной мышцы, расширение камер сердца, — заявила специалист.

Ранее терапевт Дмитровской больницы Фатима Оттаева рассказала, что признаками развития гипертонии являются головные боли и звон в ушах. Также к признакам начала заболевания относятся головокружения и учащенное сердцебиение.