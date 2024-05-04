Назван максимальный срок экстренной профилактики при укусе клеща Главврач Мирзонов: для профилактики укуса клеща иммуноглобулином есть 96 часов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов в разговоре с NEWS.ru объяснил, что зараженный клещ может передать человеку вирус энцефалита и болезнь Лайма. По его словам, при укусе членистоногого необходимо обратиться в инфекционное отделение, где медики предоставят необходимое лечение. Эксперт уточнил, что для профилактики иммуноглобулином есть 96 часов.

Помните, что клещевой энцефалит и болезнь Лайма — опасные заболевания, поражающие центральную нервную систему, приводящие к тяжелым последствиям. Чаще осматривайтесь сами, осматривайте детей и домашних животных. Своевременно обращайтесь за профессиональной помощью: для экстренной профилактики иммуноглобулином дается 96 часов от момента присасывания клеща! — сказал Мирзонов.

Ранее доцент кафедры терапии Государственного университета просвещения, кардиолог Грант Шехян заявил, что закрытая одежда из плотной ткани, высокая обувь, а также репеллент в виде эфирного масла эвкалипта могут помочь защититься от клещей. Он подчеркнул, что данных членистоногих также отпугивают специальные спреи.

Ранее завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова профессор Владимир Никифоров предупредил, что клещи имеют способность присасываться «безболезненно». Он пояснил, что в слюне этих членистоногих содержится анестезирующее вещество, что делает их укусы практически незаметными.