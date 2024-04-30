Назван лучший напиток, который поможет избавиться от запоров Ferra.ru: кофе и черносливовый сок помогут избавиться от запоров

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Кофе и черносливовый сок могут помочь избавиться от запоров, пишет ferra.ru. Отмечается, что кофе оказывает влияние на пищеварительную систему. В частности, по словам магистра медицинских наук Лорен Манакер, он стимулирует работу ЖКТ, заставляет мышцы толстой кишки сокращаться, что приводит к дефекации.

Кроме того, естественная кислотность кофе может поспособствовать увеличению выработки кислоты в желудке. Это еще сильнее влияет на пищеварение. Сообщается, что данный напиток (как с кофеином, так и без) содержит кислоты, повышающие уровень гормона гастрина, который усиливает мышечные сокращения, вызывающие испражнения.

Если кофе не нравится, можно выпить черносливовый сок. Также некоторым может помочь просто употребление теплой жидкости по утрам.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что в майские праздники не стоит чересчур налегать на шашлыки, поскольку переедание грозит гастритом, панкреатитом, вздутием и повреждениями желудочно-кишечного тракта. По ее словам, непереваренное мясо является источником для размножения патогенной микрофлоры. Диетолог отметила, что шашлыка из рыбы, курицы и индейки можно съесть больше. Соломатина добавила, что подобные блюда перевариваются легче, чем красное мясо.