Назван идеальный продукт для избавления от тяги к нездоровой пище Диетолог Бакович: костный бульон поможет в похудении

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Костный бульон имеет множество полезных свойств, помогающих не только снабжать организм коллагеном, но и способствующих похудению, сообщила диетолог Лена Бакович. В интервью для портала Eat This, Not That! она отметила, что употребление этого блюда может помочь контролировать аппетит.

По мнению Бакович, коллаген, содержащийся в качественном костном бульоне, способствует заживлению кишечника, улучшению пищеварения и снижению воспаления. Кроме того, бульон насыщает организм белком, что помогает быстрее почувствовать насыщение и предотвратить переедание. Это также низкокалорийный продукт, что содействует снижению дневного калорийного приема, подчеркнула диетолог.

Согласно словам Бакович, костный бульон также полезен для здоровья костей, так как содержит важные минералы, включая магний, фосфор и кальций. Долго приготавливаемый бульон также содержит хондроитин и глюкозамин, которые благоприятно влияют на суставы, добавила специалист.

Ранее врач-диетолог Госпиталя для ветеранов войн Евгения Оганезова сообщила, что подсолнечное, сливочное и арахисовое масла, пармезан и печень трески, несмотря на высокую калорийность, нельзя исключать из рациона даже худеющим людям. Перечисленные продукты очень полезны для организма.