Костный бульон имеет множество полезных свойств, помогающих не только снабжать организм коллагеном, но и способствующих похудению, сообщила диетолог Лена Бакович. В интервью для портала Eat This, Not That! она отметила, что употребление этого блюда может помочь контролировать аппетит.