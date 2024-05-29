Назван фактор, влияющий на бесплодие у мужчин и женщин Исследование: избыток массы тела снижает фертильность у мужчин и женщин

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Избыток массы тела снижает фертильность у мужчин и женщин, рассказали участники конференции «Поколение вне возраста. Превентивная медицина, нутрициология, биохакинг — технологии будущего», которую посетил корреспондент NEWS.ru. Датское когортное исследование показало, что в целом бесплодию подвержены 95% людей.

В анализе участвовали 47 835 пар, у которых были исключены все заболевания, влияющие на снижение фертильности. Также выяснилось, что женщинам чаще ставят диагноз «бесплодие», чем мужчинам.

Ранее преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов заявил, что чрезмерное употребление пива грозит мужчинам гормональным сбоем и развитием организма по женскому типу. Он добавил, что пристрастие к пенному напитку также повышает риск бесплодия и диабета второго типа.

Также эндокринолог Нина Петунина сообщала, что примерно у 35% россиян наблюдается метаболический синдром, а у 55% — абдоминальное ожирение. По ее данным, у 32% наблюдается пограничный уровень холестерина, у 19% — преддиабет, а у 37% — неалкогольная жировая болезнь печени.