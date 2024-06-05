Нарколог объяснил, существует ли «ген алкоголизма» Нарколог Болдырев: тяга к алкоголю может быть наследственной

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Склонность к злоупотреблению алкоголем может быть обусловлена наследственностью, рассказал aif.ru нарколог Дмитрий Болдырев. При этом он подчеркнул, что наличие так называемого гена алкоголизма не означает, что проблемы с алкоголем будут у человека обязательно. Кроме того, такой ген никак не связан с национальностью человека.

Гены, точнее повреждения в некоторых локусах хромосом, которые чаще встречаются у зависимых людей, действительно существуют. Однако они не имеют привязки к национальности, — объяснил врач.

Болдырев добавил, что на формирование зависимости большое влияние оказывает среда, в которой живет человек. При этом немаловажную роль играет именно его детство. Исследования, в том числе и с участием близнецов, продемонстрировали, что изъятые у пьющих родителей и отправленные в благополучные семьи дети не становятся алкоголиками, уточнил нарколог. По словам врача, люди, которые ни разу не видели родителей пьяными, «никогда не будут усердствовать в приеме алкоголя».

Ранее психиатр Александр Теслер заявил, что женский алкоголизм плохо поддается лечению. Он добавил, что многие пациентки более капризны, чем мужчины, а также быстрее деградируют в социальном плане. По его словам, женщины нередко могут начать пить из-за проблем на работе или в семье. При осознании этой проблемы стоит отказаться от алкоголя в качестве транквилизатора, выбрав другие механизмы для снятия напряжения.