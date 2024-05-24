Нарколог рассказал о влиянии алкоголя на мужской организм Нарколог Холдин: алкоголь может превратить мужчину в женщину

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При постоянном употреблении спиртных напитков мужчина начинает превращаться в женщину, а женщина — в мужчину, заявил главный нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин. Он добавил, что алкоголь провоцирует эндокринные патологии из-за нарушения выработки гормонов в организме, пишет «Радио 1».

Каждый обращал внимание на типичное телосложение мужчины, который часто выпивает. У него не только растет живот, но и увеличиваются грудные железы, а жировые отложения начинают откладываться «по женскому типу» — на бедрах и боках. У женщин же происходят обратные процессы — снижается количество женских гормонов и, как результат, нарушается менструальный цикл и снижается вероятность забеременеть, — уточнил Холдин.

Нарколог Тимур Мамедов ранее отметил, что при злоупотреблении алкоголя можно столкнуться с полинейропатией. Болезнь способна оказать негативное влияние на нервные волокна, которые находятся за пределами головного и спинного мозга, а также вызвать проблемы с пищеварением, мочеиспусканием и потенцией.

Преподаватель кафедры медфакультета Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов ранее назвал литр водки смертельной дозой напитка, если она выпита в течение часа. По словам эксперта, человеческая печень способна переработать 120 мг этилового спирта.