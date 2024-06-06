Нарколог предупредил об опасном влиянии энергетиков на мозг Нарколог Шуров: кофеин в энергетиках блокирует аденозиновые рецепторы в мозге

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Употребление энергетических напитков может привести к блокировке аденозиновых рецепторов в мозге и сильной усталости из-за содержания кофеина, заявил в беседе с «Вечерней Москвой» психиатр-нарколог Василий Шуров. Он подчеркнул, что в напитке также присутствует большое количество сахара.

За счет кофеина происходит обман уставшего мозга, блокируются аденозиновые рецепторы, и человек может дальше поддерживать высокий уровень физической активности. А когда кофеин перестает действовать, усталость становится в два раза сильнее. Кроме того, организм получает огромную дозу сахара, так как в пол-литровой банке энергетика его содержится 12–15 чайных ложек, — уточнил Шуров.

Нутрициолог Ангелина Ищук также заметила, что в составе энергетика присутствует экстракт гуараны, обладающей психостимулирующим воздействием. По ее словам, помимо него в напитке может быть мате, женьшень, лимонник или элеутерококк, которые повышают артериальное давление.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что в нижней палате парламента началось рассмотрение документа, вводящего запрет на продажу энергетических напитков среди несовершеннолетних. Решение будет принято до конца августа. По словам Володина, инициатива позволит защитить здоровье школьников и остановить распространение вредных привычек у молодежи.