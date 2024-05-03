Нарколог предупредил о неочевидных последствиях злоупотребления алкоголем Нарколог Мамедов: злоупотребление алкоголем может вызвать полинейропатию

Злоупотребление алкоголем может вызвать полинейропатию, предупредил врач-нарколог Тимур Мамедов. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист подчеркнул, что болезнь негативно влияет на нервные волокна, находящиеся за пределами головного и спинного мозга. Это негативно сказывается на работе различных органов.

Некоторые думают, что полинейропатия — это только боли и онемение конечностей. На самом деле, это еще и проблемы с пищеварением, мочеиспусканием и импотенцией, — пояснил нарколог.

Кроме того, злоупотребление спиртными напитками чревато синдромом Корсакова. Патологию изучал отечественный психиатр Сергей Корсаков, в честь которого диагноз и получил свое название. Врач предполагал, что проблемы с памятью и путаница во времени возникают из-за алкоголизма.

Корсаков трактовал данное расстройство как последствие алкоголизма. С годами стало ясно, что к развитию подобного синдрома могут привести и другие причины, но все же не так часто, как алкоголизм. Этому заболеванию сопутствует и нейропатия, — заключил Мамедов.

Психиатр-нарколог Александр Поликарпов ранее рассказал, что частое употребление пива может быть опасно для желудка, сердца и почек. Он назвал предпочтение крепких сортов этого напитка признаком пивного алкоголизма.