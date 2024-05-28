Найден способ полностью вылечить диабет The Sun: ученые разработали лечение для полной победы над диабетом

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Ученые выработали методику лечения сахарного диабета, которая позволяет полностью победить заболевание, сообщает The Sun, ссылаясь на материалы исследования. Согласно обнародованным данным, 59-летний пациент с диабетом второго типа начал лечение в 2021 году, а уже в следующем полностью отказался от лекарств.

Диагноз мужчине поставили 25 лет назад, после пересадки почки он столкнулся с осложнениями и был вынужден полагаться на регулярные инъекции инсулина.

Исследователи из Шанхая, Китай, использовали собственные клетки крови мужчины для создания стволовых клеток, которые затем были преобразованы в клетки, вырабатывающие инсулин, которые контролируют уровень сахара в крови, — сказано в публикации.

В течение 11 недель после этого пациент отказался от инъекций, а затем на протяжении 12 месяцев сокращал прием пероральных препаратов.

Ранее стало известно, что ученые из Кембриджского университета работают над крупным проектом по разработке методики прогнозирования онкологии. Эксперты рассчитывают создать тест, позволяющий определить угрозу возникновения рака за годы до появления первых симптомов. Предполагается, что это даст врачам время для разработки более эффективных методик лечения болезни.