Найден необычный способ профилактики рака Fox News: витамин D стимулирует рост кишечных бактерий, защищающих от рака

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Витамин D может стать эффективным средством для профилактики рака, высказал мнение Fox News глава британской иммунобиологической лаборатории Каэтану Рейс э Соуза. Он подчеркнул, что испытания проводились лишь на мышах, но полученные результаты позволяют говорить, что данный витамин может быть полезен для предотвращения этого опасного заболевания.

Найденные нами данные стали неожиданностью. Витамин D может регулировать микробиом кишечника, создавая благоприятные условия для размножения бактерий, повышающих иммунитет к раку, — заявил эксперт.

Рейс э Соуза отметил, что пока непонятно, почему витамин D способствует улучшению микробиома кишечника, однако если ответ на этот вопрос будет получен, то, вероятно, получится больше узнать о механизме его воздействия на иммунитет.

Нейроонколог Шама Фарук, которая не участвовала в исследовании, назвала результаты опытов с витамином D многообещающими. Она подчеркнула, что изучение микробиома дает надежду, что в будущем появятся новые подходы к лечению и профилактике онкологических заболеваний.

Ранее врач-онколог Антон Иванов заявил, что чтобы защититься от рака, следует ограничить потребление калорийной и жирной пищи, способствующей набору веса. Он подчеркнул, что лишний вес приводит к нарушению обмена веществ, из-за чего повышается риск мутации клеток.

Кроме того, по его словам, рекомендуется реже есть красное мясо: телятину, свинину, конину, баранину и козлятину. В нем находится большое количество гемового железа, избыток которого способствует образованию молекул, вредящих клеткам. По мнению врача, злоупотребление красным мясом грозит разрушением толстой кишки и образованием рака.