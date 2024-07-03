Мясников рассказал, кому лучше отказаться от витаминов Врач Мясников: витамины лучше не принимать здоровым людям

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Витамины не рекомендуется принимать здоровым людям, рассказал НСН врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, также от них лучше отказаться беременным женщинам.

Дело в том, что синтетические витамины из аптеки порознь и в качестве мультивитаминов здоровым людям (не беременным, не алкоголикам, не с хроническими заболеваниями) принимать не надо. Они не только не приносят пользы, но и могут причинить вред, — объяснил медик.

Врач отметил, что проводили исследование, показавшее, что люди, которые принимали витамин А, очень часто умирали от рака легких. Также осторожнее относиться к витаминам нужно беременным женщинам. Им лучше принимать только фолиевую кислоту.

Беременным из витаминов нужно принимать только фолиевую кислоту, которая нужна не им, а плоду для формирования нервной системы. Беременным запрещен витамин А, который вызывает уродство плода. Это только наши врачи назначают витамины, от неграмотности, — добавил Мясников.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что в «ультраобработанной пище», которая якобы предназначена для правильного питания, нет клетчатки и других необходимых человеку веществ. Он также отметил, что худеющим можно не считать калории, если изначально выбирать правильные и натуральные продукты.