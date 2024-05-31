Мясников раскрыл, влияют ли оценки студентов-медиков на качество их работы Доктор Мясников: пациенты хорошо учившихся медиков умирают реже остальных

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Оценки выпускников медицинских институтов действительно сказываются на качестве их дальнейшей работы, написал в своем Telegram-канале доктор Александр Мясников со ссылкой на исследование американских ученых. Выяснилось, что среди пациентов медиков с хорошими оценками смертность ниже, чем у тех, кто учился плохо.

Оказалось — да, чем лучше у врача были оценки на экзаменах, тем меньше смертность у его пациентов. Это логично, так что не удивляет, — заявил Мясников.

Доктор отметил, что в годы его учебы в резидентуру (аналог ординатуры) брали только выпускников с высоким баллом. По словам Мясникова, врачами становились только кандидаты, набравшие более 85 баллов. При этом если раньше стать медиком в США без резидентуры было невозможно, то сегодня в одном из американских штатов иностранным врачам разрешают работать без резидентуры при наличии опыта.

Так может потому и такие исследования стали появляться? — заключил Мясников.

Ранее Александр Мясников перечислил причины повышенного уровня гемоглобина. Он отнес к ним обезвоживание, курение, а также хронические болезни легких и почек. Кроме того, причиной повышенного гемоглобина может быть прием мочегонных и слабительных препаратов.