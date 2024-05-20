Мужчинам раскрыли способы сохранить здоровье после 45 лет Врач Кузнецов: спорт и обращение к врачу поможет сохранить мужчинам здоровье

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Мужчины могут поддержать здоровье в период андропаузы, или мужского климакса, если своевременно заметят проблемы, заявил в беседе с «Газетой.Ru» сексолог Сергей Кузнецов. По его словам, пациенты после 45 лет должны обратиться к врачу, а также заниматься спортом и отказаться от вредных привычек.

При симптомах возрастного андрогенного дефицита нужно обратиться к врачу и выяснить причины нарушений. При этом такое состояние можно и профилактировать. Для этого следует поддерживать физическую активность, следить за весом, наладить режим сна и отказаться от вредных привычек. Также очень важно поддерживать физическую и эмоциональную близость с партнершей, постараться сохранять регулярную половую активность, — перечислил сексолог.

По словам Кузнецова, первые признаки андропаузы могут возникнуть после 45 лет, когда происходит уменьшение полового влечения и частоты спонтанных эрекций, что снижает способность зачать ребенка. Помимо этого, на лице и теле может начаться выпадение волос. Пациенты также могут столкнуться с уменьшением мышечной массы и увеличением грудных желез. Признаками мужского климакса могут стать: раздражительность, перепады настроения, тревожность, нарушения памяти и способности концентрировать внимание, добавил Кузнецов.

Сексолог Стивен Снайдер ранее отметил, что для быстрого восстановления эрекции после полового акта мужчинам важно придерживаться здорового образа жизни, так как с возрастом этот процесс требует больше времени. Его коллега Кэрол Куин подчеркнула, что сократить время между рефрактерным периодом можно с помощью упражнений Кегеля и техники намеренной задержки оргазма.