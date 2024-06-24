Мужчин предупредили об опасности длительной эрекции Уролог Симинович: длительная эрекция может возникнуть при опухоли

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Эрекция, протекающая более четырех часов и вызывающая боль, не имеет связи с возбуждением и называется приапизм, заявила в беседе с «Газетой.Ru» врач-уролог Анна Симинович. Она уточнила, что такое состояние способно вызвать ишемическое повреждение тканей полового члена и импотенцию. По словам врача, длительная эрекция может возникнуть при опухоли.

Причинами приапизма могут быть: заболевания крови, травмы промежности и полового члена, новообразования центральной и периферической нервной системы, злоупотребление психоактивными веществами или алкоголем, — перечислила Симинович.

Уролог предупредила, что специалисты выделяют три типа состояния: ишемический, неишемический и рецидивирующий. В первом случае эрекция возникает из-за застоя венозной крови в кавернозных телах полового члена. У пациента есть 24 часа, чтобы обратиться к врачу. В противном случае могут начаться необратимые изменения в тканях.

Симинович обратила внимание на то, что третий — рецидивирующий — тип приапизма является самым неизученным. При нем эпизоды эрекции сочетаются с периодами нормального функционирования. По словам врача, уролог при диагностике состояния окажет пациенту неотложную помощь, в рамках которой он откачает кровь из кавернозных тел и введет вазоактивные препараты. В случае неишемического приапизма обычно выполняется эндоскопическая «закупорка» сообщения сосудов.

Хирург-уролог Марк Гадзиян ранее предупредил, что курение и алкоголь могут негативно повлиять на потенцию. Он также призвал отказаться от малоподвижного образа жизни для поддержания либидо.