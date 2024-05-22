Мурашко раскрыл, когда препарат от болезни Бехтерева введут в оборот Мурашко: препарат от болезни Бехтерева введут в оборот через три месяца

Препарат для лечения болезни Бехтерева появится в обороте примерно через три месяца, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на научно-практической конференции «РегЛек». По его словам, которые приводит РИА Новости, лекарство получило регистрацию и уже запущено в производство.

Был зарегистрирован прорывной препарат для лечения болезни Бехтерева Сейчас уже запущено производство. Месяца через три [выйдет в оборот], — сказал он.

В апреле стало известно, что Минздрав России зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, его разработали российские ученые. Препарат прошел все необходимые испытания, показав высокую эффективность и безопасность его применения.

Над лекарством работали ученые из РНИМУ имени Н. И. Пирогова, Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН (ИБХ РАН) совместно с российской фармацевтической компанией BIOCAD. Ректор РНИМУ имени Н. И. Пирогова Сергей Лукьянов рассказал, что существовавшие прежде препараты позволяли только купировать воспаление, однако саму болезнь остановить были не способны.

Болезнь Бехтерева — хроническое заболевание, при котором антитела принимают хрящевую ткань и суставы организма за инородные тела. Болезни характерны боль и скованность в позвоночнике, а также в других суставах, например в тазобедренном, что приводит к ограничениям в подвижности.