Модельер назвала пять актуальных вещей для женского летнего гардероба Модельер Никитина: для лета стоит собрать универсальную капсулу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На летнее время стоит собрать гардероб, который будет включать в себя пять базовых вещей, заявила в беседе с РИАМО стилист-модельер и основатель ателье Ольга Никитина. По ее словам, такую капсулу можно сочетать с другими изделиями. В числе таких вещей Никитина первым пунктом назвала городскую однотонную пижаму, которую можно надевать с разной обувью и аксессуарами.

Легкость линий и приятная фактура сделают ваше пребывание в нем комфортным и стильным. <...> Необязательно носить комплект целиком, можно спокойно сочетать верх и низ с другими предметами гардероба, — предложила модельер.

Никитина также посоветовала приобрести летнее платье с максимально простым кроем длины миди. Оно подойдет для самых разных событий. Еще одной полезной покупкой станет брючный костюм, состоящий из длинных брюк и пиджака. По словам модельера, в жару брюки также можно заменить на шорты-бермуды.

Стилист предложила использовать блузу из тонкого шелка в качестве альтернативы хлопковым футболкам и топам. Она уточнила, что такая вещь даст ощущение прохлады и легкости в жару и будет сочетаться со всеми предметами гардероба. Последним пунктом в списке станет лаконичный летний сарафан, который можно носить в повседневном режиме и на праздничные мероприятия. Его можно преобразить, дополнив правильным верхом и аксессуарами.

Стилист Ирина Эриксон ранее заметила, что летом 2024 года в тренде будут топы-корсеты из денима и топы в технике кроше. Она также добавила, что стоит приглядеться к простым майкам-алкоголичкам, если нет желания собирать женственные образы.