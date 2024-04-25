Минздрав исключил антибиотики из стандарта лечения ОРВИ

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Минздрав России принял новый стандарт оказания медицинской помощи при ОРВИ для взрослых пациентов. Из него исключили антибиотики, при этом в список инструментальных методов лечения острых респираторных вирусных инфекций включили пульсоксиметрию. Документ опубликован на портале правовой информации.

В документе расширен перечень медицинских услуг для диагностики ОРВИ. Согласно обновленному стандарту, помимо консультации у инфекциониста, кардиолога, невролога, оториноларинголога и терапевта, теперь возможно получить помощь акушера-гинеколога, гематолога и пульмонолога.

Ранее врач-диетолог Наталья Денисова объяснила, что частые простуды, ОРВИ, нарушения менструального цикла у женщин, бессонница могут указывать на нехватку витаминов. Например, вялость, низкая работоспособность, набор веса и хрупкость костей намекают на проблемы с усвоением витамина D, предупредила она.

Терапевт Анастасия Тимощенко ранее рассказала, что весной обостряются проблемы с ЖКТ (гастрит, симптомы язвы желудка), психические заболевания, аллергические реакции. Она отметила, что в это время года человеческий организм также подвержен ОРВИ на фоне ослабленного иммунитета.