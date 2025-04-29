Врач раскрыла, каким органам угрожает рак щитовидной железы Эндокринолог Фатеева: опухоль щитовидки опасна метастазами в легких

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Рак щитовидной железы может метастазировать в легкие, кости и другие органы, заявила NEWS.ru врач-эндокринолог Анастасия Фатеева. По ее словам, заболевание развивается из-за мутаций ДНК клеток, приводящих к их бесконтрольному росту. Специалист отметила, что точные причины таких мутаций часто остаются неизвестными.

ДНК клетки содержит инструкции, которые говорят ей, что делать. Изменения, которые врачи называют мутациями, говорят клеткам расти и быстро размножаться. Клетки продолжают жить, когда здоровые естественным образом умирают. Накапливающиеся клетки образуют массу, называемую опухолью. В большинстве случаев рака щитовидки неясно, что именно вызывает изменения ДНК. Иногда раковые клетки могут распространяться за пределы шеи в легкие, кости и другие части тела, — пояснила Фатеева.

Ранее эндокринный хирург Николай Соловьев заявил, что уплотнение или узел чуть ниже кадыка может быть симптомом онкологии щитовидной железы. По его словам, этот вид рака часто выявляют на поздних стадиях, когда опухоль уже имеет метастазы. Хирург отметил, что больные часто не обращаются к специалисту, поскольку симптомы рака щитовидной железы похожи на менее опасные заболевания.