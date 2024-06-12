Медик назвала овощ для идеальной крови: его легко можно вырастить в огороде

Повышенный уровень холестерина и глюкозы беспокоит каждого второго жителя планеты. Всему виной неправильное питание, экология и отсутствие здорового образа жизни. Однако не все хотят справляться с недугом с помощью лекарств и поэтому прибегают к народным методам лечения.

Специалист по натуропатии Анна Афендикова назвала овощ, который поможет бороться с высоким уровнем глюкозы и холестерина в крови. Речь идет о тыкве.

Тыква давно зарекомендовала себя с положительной стороны, ведь она насыщена железом, калием, рибофлавином и фосфором. При этом она обладает кровоочистительными свойствами и регулирует уровень триглицеридов в крови.

200 граммов очищенной тыквы нужно измельчить в блендере. После этого к ней добавляется стакан воды. Пить такой напиток нужно за 20 минут до завтрака на протяжении месяца. Перед употреблением следует проконсультироваться с врачом.

Ранее Александр Мясников не только ответил на вопрос, но и назвал чудо-напиток, который поможет избавиться от бляшек. Этим напитком оказался цикорий, который полезен для сердечно-сосудистой и нервной систем. Кроме того, он снижает уровень глюкозы и холестерина в крови.