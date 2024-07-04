Малышева развенчала миф о пользе популярного завтрака Малышева: сочетание овсянки и молока не несет пользы для здоровья

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Популярное сочетание овсянки и молока не несет пользы для организма, как об этом привыкли думать, сообщила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, эти продукты несовместимы, так как крупа поглощает кальций, которым богато молоко.

Овсянка с молоком супер распространенное явление. Все вроде бы замечательно. <...> В принципе, оба продукта хорошие. И овсянка, и молоко сами по себе нормальные продукты, у нас к ним претензий нет. <...> Но они несовместимые, — сказала Малышева

Иммунолог Андрей Продеус напомнил, что среди всех продуктов молочные являются главным источником кальция, который необходим для укрепления костей. Однако, продолжил офтальмолог Михаил Коновалов, в овсяной каше содержится фитиновая кислота, способствующая снижению сахара в крови. Но соединение этой кислоты с молоком не позволяет кальцию всасываться в кровь, объяснил врач.

Малышева добавила, что это правило несочетаемости справедливо для всех видов каш: их нельзя соединять с молочными продуктами.

Эксперты отметили, что в качестве альтернативы можно приготовить овсяную кашу в духовке. Например, можно взять яблоко, извлечь фруктовую мякоть, перемешать с сухой крупой и выпекать в духовке. Таким образом каша сохранит свои свойства, которые организм сможет без проблем усвоить.

Ранее врач-терапевт и нутрициолог Ирина Никулина рассказала, что постоянное употребление манной каши на завтрак может привести к перенапряжению поджелудочной железы. Другие популярные завтраки, как хлопья и сладкие сырники, вместо насыщения способны вызвать чувство голода из-за скачка глюкозы в крови, предупредила она.