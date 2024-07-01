Малышева рассказала, почему насморк появляется летом Малышева: летний насморк может быть симптомом вазомоторного ринита

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Насморк летом может быть свидетельством хронического заболевания — вазомоторного ринита, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. Эксперт рассказала, что лор-заболевание поражает нижние носовые раковины под действием различных факторов, среди которых никотин, алкоголь, вирусные заболевания и гормональные изменения.

Малышева подчеркнула, что при вазомоторном рините люди обычно используют сосудосуживающие капли. По ее словам, капли вызывают разрастание слизистой, она начинает увеличиваться, поэтому нос забит собственной тканью. Врач рассказала, что в таком случае иногда прибегают к операции — убирают слизистую и отрезают разросшиеся раковины.

Пациенты с аллергическими ринитами и инфекционными ринитами, которые лечатся правильно, не получают вазомоторного ринита. Использование сосудосуживающих капель ведет к вазомоторному риниту, — сказал врач-иммунолог Андрей Продеус.

Ранее врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев заявил, что образовавшаяся во время отпуска заложенность носа может перерасти в гайморит. По его словам, при проблемах с обонянием стоит заблаговременно посетить специалистов, которые подберут правильное лечение.

Оториноларинголог также предупредил, что проблемы с носом могут привести к головной боли или температуре. Кроме того, насморк может серьезно отравить отдых из-за затрудненного дыхания. Зайцев добавил, что врач может назначить медикаментозную терапию или провести ряд манипуляций, которые оперативно решат сложившуюся проблему.