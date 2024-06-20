Малышева рассказала, как женские слезы могут спасти мужчину от смерти Малышева: ссоры могут нарушить сердечный ритм и привести к смерти

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Ссоры могут навредить здоровью человека, в частности спровоцировать нарушения сердечного ритма и даже привести к смерти, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. Вместе с коллегами она посоветовала проявлять сдержанность и умение слушать, чтобы не навредить организму.

Героиней сюжета выступила беременная девушка. Она рассказала, что в последнее время часто конфликтует с мужем из-за денег. По ее мнению, супруг хорошо зарабатывает, но безответственно относится к денежным средствам, так как не откладывает на нужды для ребенка и покупает ненужные вещи. Выслушав жалобы, Малышева объяснила состояние повышенной тревоги женщины измененной биохимией мозга.

Все, что она говорит, не имеет отношения к реальности. <...> Мы в эти периоды ищем поводы. Мы говорим: это не моя биохимия, а ты плохой, дети плохие, судьба плохая. Это все не так, — сказала телеведущая.

В подобных случаях Малышева посоветовала не вникать в детали спора, а просто согласиться с женщиной и проявить к ней заботу. Она добавила, что женские слезы снижают кортизол и тестостерон у мужчин, обезоруживая их.

Ссоры — это вредная вещь. Люди, которые ссорятся, умирают чаще. Ссоры — это стресс. Вырабатываются гормоны стресса. Сосуды сужаются, повышается артериальное давление, могут возникнуть нарушения ритма, и человек может умереть, — заявил кардиолог Герман Гандельман.

Иммунолог Андрей Продеус добавил, что во время спора нужно дать человеку выговориться. Он объяснил это тем, что в таком случае снижается уровень кортизола и стресса. Офтальмолог Михаил Коновалов также отметил необходимость умения слушать собеседника.

В любом споре нужно уметь слушать. Мы слушаем, человек говорит, уровень кортизола падает, давление снижается. И к концу разговора, может быть, уже острота этого спора сойдет на нет, — пояснил он.

Ранее психолог Денис Хакимов рассказал, что при стрессе стоит избегать шумных и многолюдных мест. Он посоветовал отдавать предпочтение прогулкам в парке или лесу. По его словам, отсутствие звуков оказывает благоприятное влияние на психику человека.