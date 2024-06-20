Малышева раскрыла смертельную опасность магнитных бурь для человека Малышева: магнитные бури могут вызвать инсульт и аритмию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

День летнего солнцестояния в 2024 году приходится на 20 июня, в этот день Солнце будет светить почти 18 часов, однако такая активность звезды может нанести вред здоровью человека, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в программе «Жить здорово!» на Первом канале. По словам экспертов программы, магнитные бури могут вызвать инсульт и аритмию, негативно сказаться на глазах и коже.

Ультрафиолет, синий спектр солнечного света, плох тем, что может разрушать ткани глаза. Центральная часть сетчатки отвечает за максимальное зрение, ее размер около одного миллиметра. Именно туда попадают, преломляются лучи. Природа нас защищает — эта часть покрыта желтым фильтром под названием лютеин, — рассказал офтальмолог Михаил Коновалов.

Кроме того, зрачок глаза имеет диафрагму, через которую свет попадает внутрь — чем больше света попадает, тем меньший диаметр она имеет, добавил специалист. Таким образом достигается минимальная нагрузка на зрительный орган. Однако от ультрафиолета нужно защищаться дополнительно, чтобы снизить его пагубное влияние, подчеркнул Коновалов. Для этого нужно использовать солнцезащитные очки, которые имеют специальное обозначение — 3N. Оно говорит о 75–80-процентной протекции от ультрафиолетового спектра.

Солнце для нашего здоровья, кожи — враг в такой интенсивности. Потому что ультрафиолетовые лучи типа B вызывают солнечные ожоги. И от них нужно защищаться. Для этого существуют солнцезащитные кремы, которые имеют маркер SPF — Sun Protection Factor. Вторая пометка PPD — Persistent Pigment Darkening — защита от лучей типа A, потому что они вызывают меланому, — рассказал иммунолог Андрей Продеус.

Солнечные лучи типа A проникают на определенную глубину, меняя генетический материал клеток, пояснил специалист. Малышева добавила, что они также разрушают коллаген с эластином, деформируют ДНК клеток.

Меняется магнитное поле земли, а это приводит к сердечно-сосудистой катастрофе. <...> Шансы развития инсульта в день повышенной солнечной активности увеличивается на 19%, <...> увеличивается шанс развития аритмии. Поэтому в эти дни вы должны четко прислушиваться к себе. Если у вас появляется сердцебиение, головные боли, лучше обратиться к врачу, чтобы исключить катастрофу, — рассказал кардиолог Герман Гандельман.

Малышева отметила, что 22–25 июня предполагается мощная солнечная активность. Она призвала обратить внимание на свое состояние в этот период. Гандельман рекомендовал не выходить на улицу и много пить.

Ранее директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Владимир Кузнецов рассказал, что суперпятно, которое появилось на Солнце, может стать причиной магнитных бурь на Земле. По его словам, точно предсказать появление бури можно будет только за несколько часов до нее.