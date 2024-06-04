Малышева рассказала, что необходимо делать в жаркую погоду Малышева: в жару необходимо пить минимум три литра воды

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В жаркий летний период важно пить минимум три литра воды, сообщила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, это помогает снизить риск образования тромбов и инсульта.

Самая частая болезнь у людей старшего возраста — это инсульт. Связано это абсолютно на тысячу процентов с тем, что человек мало пьет и потеет. Летом мы потеем, то есть потеря жидкости есть, количество жидкости уменьшается, кровь сгущается и образуются тромбы. Борьба абсолютно ясна — нужно пить летом на литр больше, чем вообще, — объяснила Малышева.

Кардиолог Герман Гандельман уточнил, что кровь состоит из жидкой фазы и форменных элементов. Эти элементы находятся во взвешенном состоянии. Когда человек летом потеет и теряет жидкость, жидкая часть крови уменьшается и риск тромбозов увеличивается. Это касается и мозга, и сердца, подчеркнул врач. Чтобы избежать неприятных последствий, необходимо поддерживать водный баланс.

Ранее дерматовенеролог Екатерина Анчикова предупредила, что питательные кремы, средства с маслом, ретинолом, АНА- и ВНА-кислоты лучше исключить из летней косметички. По словам эксперта, эти средства могут стать причиной серьезных проблем с кожей, которые потребуют долгого лечения.

Как отметила врач, кремы создают пленку на поверхности кожи и блокируют выход секрета из сальных желез. Также ухудшается доступ кислорода, что приводит к расширению поверхностных капиллярных сосудов и последующему появлению купероза и сосудистой сетки.