Малышева раскрыла секрет лучшего маринада для шашлыка Малышева: лучшим маринадом для шашлыка будет из пива и розмарина

Лучшим маринадом для шашлыка будет сочетание пива и розмарина, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в передаче «Жить здорово!» на Первом канале. Она объяснила, что эти ингредиенты снижают концентрацию канцерогенов, которые выделяются при жарке мяса на огне.

С помощью маринада можно уменьшить выделение канцерогенов во время приготовления шашлыка. Розмарин уменьшает канцерогенность, в сочетании с пивом будет лучший маринад, — отметила Малышева.

Кардиолог Герман Гандельман уточнил, что пиво уменьшает концентрацию канцерогенов на 80%. Также в качестве альтернативы можно использовать вино (снижает на 40%), лесные ягоды лесные (40%) и куркуму (50%), отметил врач. Офтальмолог Михаил Коновалов еще посоветовал использовать вертикальную шашлычницу, поскольку она дает равномерную прожарку при меньшем выделении канцерогенов в отличие от готовки на огне.

Ранее врач-гастроэнтеролог Наталья Панина предупредила, что жаренное на огне мясо не считается здоровой пищей из-за наличия канцерогенов, таких как гетероциклические амины и полициклические ароматические углеводороды. По ее словам, сочетание жареного мяса с алкоголем может усугубить ситуацию, спровоцировав развитие острого панкреатита. Специалист также отметила, что наиболее вредным считается газированный алкоголь, смешанные напитки и алкоголь с высоким содержанием сахара.