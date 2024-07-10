Малышева рассказала, как цинк влияет на иммунитет Малышева: цинк укрепляет иммунитет и снижает риск онкологических заболеваний

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Цинк является микроэлементом, который помогает укреплять иммунитет и снижает риски онкологических заболеваний, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. Кроме того, цинк играет не последнюю роль в репродуктивной функции мужчин.

Иммунолог Андрей Продеус объяснил, что многие факторы, которые влияют на подвижность сперматозоидов, их продукцию и количество, связаны именно с цинком. Если не хватает этого микроэлемента, то снижаются все три функции.

При нехватке цинка активность натуральных киллеров — лимфоцитов, которые убивают микробы, — снижается. Если цинка достаточно, то они справляются с бактериями и вирусами, — добавил врач.

Малышева отметила, что цинк нужен и для нормального функционирования щитовидной железы. Помимо этого, при дефиците цинка увеличиваются риски злокачественных образований.

Чтобы повысить количество цинка в организме, врачи рекомендуют добавить в рацион ряд продуктов. Главным чемпионом по содержанию микроэлемента являются устрицы (шесть суточных норм в 100 граммах). Также источником цинка являются зародыши пшеницы (80% нормы), телячья печень (80%), тыквенные семечки (80%), говядина и кунжут (60%).

Поддерживая нормальный уровень цинка, мы будем иметь малые риски болеть долго и болеть раком, — резюмировала Малышева.

Ранее нутрициолог-диетолог Ольга Ковальчук рассказала, что употребление слив поможет снизить риск развития рака благодаря антиоксидантам. Она уточнила, что этот вид фруктов содержит витамины А, C, E, K и группы B, а также такие полезные элементы, как железо, кальций, магний, калий, фосфор и цинк.