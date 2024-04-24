Малышева раскрыла, как избежать слепоты при атеросклерозе Малышева: избежать слепоты от атеросклероза можно с помощью операции

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Избежать частичной или полной потери зрения при атеросклерозе можно с помощью хирургического вмешательства, сообщила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, это очень серьезное заболевание, которое непременно требует медицинской помощи.

Атеросклероз сонных артерий — серьезная ситуация. Грозит слепотой и инсультом. Врачи оценивают степень сужения артерии и принимают решение, как быть. Можно поставить стент, но всегда есть угроза, что тромб может двинуться и отлететь (в мозг или глазное яблоко). Очень часто выбор в пользу операции, — сказала Малышева.

Кардиолог Герман Гандельман уточнил, что врачи принимают решение об операции исходя из анатомических особенностей бляшки (тромба) и пациента. Офтальмолог Михаил Коновалов обратил внимание, что тромбоз глазной артерии происходит быстро и безболезненно, а человек может потерять зрение частично или полностью.

Ухудшение зрения в одном глазу — признак тромбоза глазной артерии. Быстрое обращение к врачу — шанс сохранить зрение. Нужно снизить давление в глазу, принимать коагулянты, нитроглицерин может помочь восстановить кровоток, — добавил Коновалов.

Ранее Малышева рассказала, что чрезмерное увлечение макаронными изделиями может привести к потере зрения и ожирению. По ее словам, у лапши высокий гликемический индекс, что провоцирует выброс сахара в организме. Ведущая напомнила, что сахар разрушает сосуды сетчатки и может спровоцировать слепоту.