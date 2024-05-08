Малышева предупредила о скрытой опасности появившихся после паводков крыс Малышева: появившиеся после паводков грызуны переносят опасные инфекции

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Главные опасности паводков с медицинской точки зрения начинаются тогда, когда сходит вода, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, речь идет о массовом появлении в домах грызунов, которые переносят опасные инфекции, а также непригодной для питья воды в колодцах.

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов пояснил, что вода является основным источником распространения инфекций после паводков, а именно гепатита А и ротавируса. Он подчеркнул, что для обеззараживания воды ее можно кипятить или использовать специальные таблетки. Кроме того, существует вакцинация населения от опасных болезней, которая в первую очередь необходима детям, поскольку ротавирус для них смертельно опасен.

Если мы говорим про инфекцию, на первом месте гепатит А, соответственно, проводятся вакцинации, и ротавирус. Это инфекции, которые в принципе всегда присутствуют в водоемах, а при паводке особенно, — сказал Коновалов.

Когда вода сошла, первым делом в дома возвращаются грызуны — мыши и крысы, которые являются переносчиками геморрагической лихорадки с почечным синдромом, заявил иммунолог Андрей Продеус. По его словам, при этом заболевании сначала проявляются простудные симптомы, потом на коже образуется мелкая красная сыпь.

Основная инфекция — геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Это заболевание вирусного характера. Оно приносится людям грызунами, с их фекалиями. Когда они приходят в дом и, по сути дела, гадят, то вместе с этими фекальными массами есть вирус, который вызывает эту болезнь, — подчеркнул Продеус.

Врачи посоветовали пострадавшим от паводков россиянам выбросить все, что невозможно продезинфицировать, то есть мягкие вещи — диваны из ткани, игрушки, подушки. Кроме того, специалисты порекомендовали проветрить и просушить дом, а также во время уборки пользоваться респиратором и перчатками.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что пострадавшие от аномальных паводков жители региона смогут получить сертификаты на приобретение одежды для детей. По его словам, школьникам уже раздали пять тысяч таких талонов. Паслер добавил, что несовершеннолетние студенты также получат помощь от властей, на это, по предварительным подсчетам, потребуется около шести тысяч сертификатов.