Малышева подсказала лайфхак, как можно легко «омолодиться» Малышева посоветовала женщинам не наносить яркий макияж под очки для зрения

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Женщинам, которые носят очки для зрения, стоит отказаться от яркого макияжа и сделать упор на более естественный вид, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. Она объяснила, что таким образом не будет акцента на морщинах, которые «собираются» вокруг глаз.

Женщинам нельзя носить оправы с большими стеклами. Чем больше вам лет, тем уже должна быть оправа. <...> У всех есть борозда под глазами, где лучше всего видно морщины, дуга очков должна идти по линии этой морщинки, тогда глаза будут выглядеть молодо. <...> Не нужно наносить под оправу яркий макияж, особенно на нижние веки, — посоветовала Малышева.

Офтальмолог Михаил Коновалов напомнил, что оправу должен подбирать врач. Он посоветовал отдавать предпочтение пластиковым оправам, так как металлические могут вызывать аллергию и контактный дерматит. Специалист также указал, что очки нужно подбирать под параметры лица в соответствии с расстоянием между зрачками.

Если у вас круглое лицо и вы выбираете круглую оправу, то только подчеркнете эту форму, — отметил Коновалов.

Ранее Малышева предупредила, что одной из причин появления острой боли в глазах может быть наличие опухоли в мозге. Кардиолог Герман Гандельман пояснил, что при прорастании образование давит на глаз и расположенные рядом нервы, из-за чего появляются неприятные ощущения. По словам Малышевой, боль в глазах также может быть признаком мигрени. Еще одной причиной появления глазной и впоследствии головной боли является гайморит.