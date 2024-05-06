Малышева перечислила способы облегчить жизнь аллергиков весной Малышева: пережить аллергию весной поможет регулярный душ и влажная уборка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Людям, страдающим аллергией, необходимо каждый раз после возвращения с улицы домой принимать душ, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в передаче «Жить здорово!» на Первом канале. Она также отметила, что не менее важно проводить в квартире влажные уборки.

Иммунолог Андрей Продеус объяснил, что при вдыхании аллергены попадают на слизистую носа и «улетают» в кровь, где происходит встреча с иммунными клетками, которые начинают продуцировать специфические антитела. Они, в свою очередь, связываются с тучными клетками, которые взрываются при встрече с аллергеном, выделяют воспалительные факторы, включая гистамин. Сосуды отекают, становятся дырявыми, и жидкость выходит наружу. В результате человек отекает, у него текут сопли или слезы, возникает зуд, уточнил врач.

После улицы слизистая вся в пыльце, волосы в пыльце. Пыльца — это аллерген. Самое простое, что надо сделать, это, придя с улицы домой, переодеться, принять душ и помыть голову, — добавила Малышева.

Продеус указал, что в весенний сезон не рекомендуется открывать окна, потому что пыльца неизбежно попадет в дом. Однако если затянуть окна марлей и смачивать ее водой, то проветривать помещение можно. Помимо этого, продолжила Малышева, аллергикам необходимо проходить особую терапию.

Аллергикам необходимо поздней осенью и зимой проходить аллергоспецифическую терапию — это введение аллергена в микродозах, чтобы организм к нему привык, выработал толерантность, то есть устойчивость, безразличие, — посоветовала телеведущая.

Ранее врач-аллерголог Надежда Логина предупредила, что возникающая у некоторых людей в апреле и мае аллергия на пыльцу может быть опасна осложнением. По словам эксперта, у таких пациентов есть риск возникновения перекрестной пищевой аллергии. В ряде случаев возможно развитие аллергической бронхиальной астмы.