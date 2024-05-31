Малышева перечислила симптомы рака, от которого умерла Заворотнюк Малышева назвала главные признаки рака мозга

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Анастасия Заворотнюк

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала основные симптомы рака мозга, сообщает aif.ru. О недуге доктор заговорила после смерти актрисы Анастасии Заворотнюк, которая боролась с тяжелым заболеванием около пяти лет.

Среди симптомов рака мозга врач выделила изменения лица. По ее словам, из-за давления опухоли изменения часто наблюдаются в области носогубной складки. Также Малышева посоветовала обратиться к специалисту при появлении головных болей, изменении походки и нарушениях функций организма. Также на наличие опухоли могут указывать проблемы с речью.

В России опухоль головного мозга встречается редко. На 100 тысяч мужчин фиксируют всего 6–19 случаев заболевания. У женщин показатель еще ниже — от 4 до 18 случаев на каждые 100 тысяч.

Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая на 54-м году жизни. На протяжении нескольких лет она боролась с раком мозга. За актрисой ухаживали ее близкие, в том числе мать и супруг фигурист Петр Чернышев. Сообщалось, что ради лечения Заворотнюк он влез в долги: курс в онкологической клинике стоит не менее 500 тысяч рублей, а сутки пребывания там — от 39 до 100 тысяч рублей.