Малышева объяснила, почему стоит отказаться от популярного азиатского блюда Малышева: сочетание говядины и соевого соуса бесполезно для здоровья

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Популярное в Азии сочетание говядины и соевого соуса не несет никакой пользы для организма, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, такой «дуэт» препятствует всасыванию железа, содержащегося в мясе.

Вроде мы ничего плохо не сделали, ну, вкусно, соевый соус с мясом, ничего плохого, суперраспространенный продукт. А оказывается, испортили пользу от железа, — отметила врач.

Иммунолог Андрей Продеус уточнил, что мясо является главным источником железа, которое необходимо для создания гемоглобина. Это вещество находится в красных кровяных клетках и помогает переносить кислород в органы и ткани. Офтальмолог Михаил Коновалов в свою очередь указал, что это свойство теряется, когда белок из соевого соуса «связывается» с говядиной.

Только полпроцента от всего железа, которое поступает с пищей, в данном случае с мясом, может всосаться. Почти ничего, — сказал Коновалов.

Кардиолог Герман Гандельман добавил, что в соевом соусе содержится глюконат натрия, то есть соль. При чрезмерном употреблении натрий «входит» в стенку сосуда и «тянет» с собой воду. В результате стенка отекает, сосуд сужается и тем самым повышается артериальное давление, объяснил специалист.

Ранее Малышева сообщила, что известная традиция запивать красное мясо вином сводит на нет всю пользу от этой пищи для организма. Железо легко попадает в кровь через кишечник при употреблении мяса. В то же время красное вино и полифенолы мешают и снижают возможность даже для гемового железа проникнуть в организм, уточнила врач.