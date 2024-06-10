Малышева объяснила опасность распространяющейся в России «малой чумы» Малышева: туляремия может быть смертельно опасной при отсутствии диагностики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Туляремия, или «малая чума», которую стали выявлять в регионах России, является особо опасной инфекцией, сообщила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, если не диагностировать и не лечить заболевание, то оно может привести к летальному исходу.

Иммунолог Андрей Продеус уточнил, что в группе риска находятся деревенские жители, работники сельского хозяйства, а также те, кто работает в лесах и на земле, поскольку там есть значительно больше кусающих насекомых и грызунов, которые переносят инфекцию.

Возбудитель поражает лимфатическую систему. Особенно при укусах, потому что тогда попадает в лимфатические узлы этот микроб, он начинает там размножаться, и возникают бубоны — воспаленные лимфатические узлы. При отсутствии диагностики и лечения это смертельное заболевание, — подчеркнул Продеус.

Малышева добавила, что туляремия лечится антибиотиками. Однако наиболее эффективный способ защититься от заболевания — вакцинация.

Заведующий отделом эпидемиологии противочумного института «Микроб» Игорь Карнаухов указал, что туляремия — это инфекция, которая живет в природе, то есть существует вне зависимости от действий человека. Поэтому лучший вариант обезопасить себя — поставить прививку перед поездкой в тот или иной регион. На сайте Роспотребнадзора представлен перечень организаций, которые осуществляют вакцинацию, отметил Карнаухов.

Ранее врач-инфекционист Елена Мескина предупредила, что основным источником сальмонелл являются яйца, мясо курицы и мелких животных. Специалист уточнила, что мясные и молочные продукты — это благоприятная среда для развития опасных бактерий. Врач подчеркнула, что заразиться сальмонеллезом также можно через грязные руки.