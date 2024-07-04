Малышева назвала серьезную болезнь, которую может спровоцировать жара Малышева: в жаркую погоду повышаются риски инфарктов и инсультов

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В летнюю пору повышаются риски заболеваний сердечно-сосудистой системы, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, в жару организм теряет много жидкости, что может привести к инфаркту или инсульту.

Кардиолог Герман Гандельман объяснил, что в сосудах течет кровь, состоящая из жидкой фазы и форменных элементов. Когда есть солнце, человек потеет, количество жидкости уменьшается и увеличивается риск тромбозов и, соответственно, инфаркта миокарда, отметил врач.

Если вы потеете, жидкая часть крови выходит. Клетки форменные, кровь густая, клетки склеиваются. Это причина инфаркта и инсульта. Чтобы была жидкая часть крови, надо пить воду в обязательном порядке. Особенно важно это для детей и пожилых людей. Маленький и старенький — это самая высокая группа риска, — добавила Малышева.

Специалисты отметили, что самые опасные часы для нахождения на улице летом — с 11:00 до 15:00. Кроме того, при обычной погоде человеку рекомендуется выпивать минимум 10 стаканов воды в день, а в жаркие дни эта норма увеличивается до 15 стаканов, подчеркнули врачи.

Также, продолжили эксперты, летом особое внимание себе должны уделять люди с гипертонической болезнью и сердечной недостаточностью. Этим людям в жару нужно проконсультироваться с врачами и, возможно, уменьшить дозу назначенных препаратов.

Ранее терапевт Юрий Ломакин сообщил, что сиеста, то есть время на обеденный отдых, когда очень жарко, может спасти здоровье и даже жизнь человека. Он отметил, что сиеста дает организму время на восстановление в жаркую погоду. В таких условиях прежде всего страдает кора головного мозга, поскольку кровь не может пройти по микроциркуляторному руслу. Из-за этого мозг не обеспечивается достаточным количеством кислорода.