Малышева назвала самый безопасный краситель для яиц на Пасху Малышева: луковая шелуха является самым безопасным красителем для яиц на Пасху

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Самым безопасным красителем для яиц на Пасху является луковая шелуха, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. Иммунолог Андрей Продеус добавил, что опасными считаются красители красного и желтого цветов. Врачи также посоветовали выбирать для окрашивания белые яйца, поскольку они содержат больше пор и будут иметь интенсивный цвет.

Есть некоторое количество официальных красителей, которые имеют маркировку Е и цифры, в них входят диоксид титана и диоксид кремния. Эти добавки не рекомендованы — Е129, Е102, Е110, — сказал Продеус.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее заявила, что на Пасху нельзя раскрашивать яйца обычными фломастерами и маркерами. По ее словам, также не стоит использовать краски для рисования. Специалист пояснила, что в таком случае окраситься может и белковая часть продукта, а это повышает риск отравления химикатами. Кроме этого, как отметила Соломатина, у некоторых людей такие химические соединения могут вызвать аллергическую реакцию.

Ранее в Челябинской митрополии сообщили, что для оформления пасхальных яиц лучше выбирать термонаклейки с орнаментом, а не изображением Иисуса Христа, чтобы не кощунствовать. Священнослужители также считают оскорбительным клеить на яйца лики Богородицы. Они посоветовали выбирать наклейки с нейтральными изображениями.