Малышева назвала один доступный продукт для усиления мужского оргазма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одним из продуктов, положительно влияющих на мужское здоровье и усиливающих оргазм, является сельдь, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Офтальмолог Михаил Коновалов пояснил, что эта рыба содержит в себе большое количество витамина D, отвечающего за уровень тестостерона.

В сельди содержится огромное количество витамина D — четыре суточные нормы. Витамин D отвечает за уровень тестостерона — главного мужского полового гормона, — сказал Коновалов.

Кроме того, селедка богата омегой-3, которая необходима для здоровья сосудов. Как пояснил Коновалов, сосуды полового члена страдают в первую очередь, а нарушение эректильной функции — это первый признак атеросклероза.

Ранее сексолог Александра Миллер заявила, что размер полового члена не всегда означает хорошее качество секса и оргазм женщины. По словам специалиста, некоторые представительницы слабого пола по своему незнанию ищут партнера исключительно с внушительным мужским достоинством. Однако, как отметила Миллер, большое значение имеют техника и эгоизм мужчины в постели. Она добавила, что у высоких партнеров иногда существует проблема с либидо.